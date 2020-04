Jorge Rial criticó a Natalie Weber por un regalo y la modelo lo cruzó

View this post on Instagram

Asu00ed de emocionados estamos con esta bebita hermosa que hoy nos llego ... les cuento que gracias a @arterebornargentina logramos tener una ru00e9plica de Mia en bebu00e9 .... siempre dije que crecen tan ru00e1pido que muchas veces me paso horas mirando sus fotos y vu00eddeos de cuando eran chicos . Para Mia fue un momento u00fanico encontrarse con su beba , me hace preguntas de cuando ella era asu00ed de chiquita y vemos las fotos juntas y mu00e1s se emociona! Sin dudas no pudo haber recibido mejor sorpresa que esta! Gracias Ana! Por que se que fue un desafu00edo enorme hacer esta bebe, y por todo el amor que le pusiste , sin amor no hubiera salido tan perfecta! u2763ufe0f @arterebornargentina