“Necesito un chongo en casa”: el sincericidio de Nicole Neumann

Entrevistada por la “Jaula de la Moda” (Ciudad Magazine), la modelo Nicole Neumann lanzó divertidas declaraciones en un ida y vuelta con el conductor Horacio Cabak y el panel que lo acompaña.

Trabajando vía Skype en el programa “Nosotros a la Mañana” (El Trece) y cuidando a sus hijas cuando no están con su padre Nicole relató que se las arregla bastante bien sola en su casa pero que en estos últimos días todo se complicó con las tareas escolares cuando la impresora se desconfiguró y a partir de ese problema debe copiar los deberes a mano justamente a falta de un “chongo” que le solucione el problema y le dé una mano.

Tentado de risa por la situación que debió pasar la modelo Horacio Cabak le respondió: "Bueno, lo vemos en un próximo tutorial. Te ponés al lado de la impresora y lo solucionamos. ¿Te parece?", le dijo el conductor.

Pensativa Nicole dijo: "La conclusión de todo esto es que es muy útil el chongo en la casa", dijo Nicole e hizo reír a Cabak, que veloz le preguntó: "¿Pero cómo vas a cosificar así al chongo?".

"Hay cosas que no se pueden hacer sola, es muy difícil. Que la bomba del agua, que la impresora... Es más fácil con cuatro manos. Pero igual prefiero estar sola que con lo primero que se me cruce por el camino. Así que me la seguiré arreglando hasta que aparezca el indicado y completito", remató la rubia ex de Fabián Cubero.