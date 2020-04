Al límite de la censura: Karina Jelinek enseñó de más frente al espejo

Karina Jelinek es una de las mujeres más lindas que surgieron dentro del espectáculo argentino en los últimos años. La modelo es una de las mujeres que más repercusión logra provocar por medio de las diversas plataformas digitales. La artista cada vez que publica contenidos de inmediato, llama la atención de sus seguidores.

En esta oportunidad no ha sido la excepción y la modelo a través de su cuenta personal de Instagram publicó un video en blanco y negro frente al espejo. La morocha amagó con bajarse la bombacha y la platea masculina explotó con los comentarios. "Buen día a la más bella", "Kari !!! Me levanto y te veo así. No puedo seguir la cuarentena de esta manera... Lo tenemos que hablar", "La más linda de Argentina", fueron algunos mensajes sus seguidores

Por otro lado, previamente Karina aprovechó para mostrarle la decoración de su casa a los seguidores a través de sus historias de Instagram. La morocha hace muy poco tiempo se mudó a Nordelta y aprovechó la cuarentena para realizar cambios en su hogar.

Es esa misma casa la que motivó hace varios días atrás que la mediática saliera con los tapones de punta a defender sus ingresos, luego de que la criticaran por lo fastuosa que es su residencia. “¡Hipócritas, me rompo el cul* trabajando desde los 17 años que empecé como promotora! Si fuese la casa de alguno de los hombres, no harían estos comentarios… ¡Por qué creen que una mujer como yo que hace 20 años que trabajo, no puedo alquilarme una casa!”, declaró con furia en su cuenta de Twitter.