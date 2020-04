Cinthia Fernández en bombacha mostró el resultado de las proteínas

Muchos famosos están aprovechando los días de cuarentena para hacer lo que más les gusta y mostrarlo en las redes. Algunos se muestran bailando, otros con sus parejas y otros haciendo ejercicio para cuidar la figura. Cinthia Fernández acudió a su Instagram para recomendar unas proteínas que comenzó a tomar y sus seguidores murieron de amor.

En la imagen, la ex concursante de Bailando por un Sueño mostró su figura en sus redes sociales y los comentarios, llenos de elogios no tardaron en llegar. “No puedo con tu belleza” escribió uno, “¿esa proteína no engorda?” le preguntó en tono irónico.

El cuidado del cuerpo para Cinthia Fernández es muy importante, y así lo mostró el jueves en un video que subió a Instagram, donde se la pudo ver, al mejor estilo personal trainer, dar consejos para ejercitarse. Con ropa deportiva, la bailarina realizó toda una rutina para mostrarles a sus seguidores como mantenerse como ella.

Semanas atrás la modelo protagonizó un momento de nerviosismo, cuando debió abandonar la grabación del programa Pasapalabra debido a un ataque de nervios que habría sido generado por un mensaje de su ex pareja y padre de sus tres hijas, Matias Defederico, en el que le informaba que dejaría de pagar la obra social de sus hijas.