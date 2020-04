"Yo quiero placer": Kate Rodríguez y sus desnudos en las redes sociales

Nadie tiene dudas de que la bailarina Kate Rodríguez es una bomba sexy. Diariamente en su cuenta de Instagram, la morocha, también actriz de la señal de cable para adultos Playboy, comparte con sus 700 mil seguidores fotografías del más alto voltaje que mezclan en desnudismo y lo artístico de las tomas.

Además, la ex bailarina de Showmatch, invita a sus fanáticos a bailar con ella dando instructivos de baile caliente a los que nadie se puede negar.

Con constantes provocaciones a los administradores de censura de las redes sociales, la morocha no deja nada librado a la imaginación en sus publicación de Instagram de su cuenta @katepma y postea desnudos apenas pixelados que enloquecen a cualquiera.

Hace un tiempo, y en una entrevista con Ulises Jaitt, Kate habló de sus experiencias sexuales y dijo: "Descubrí la fantasía que me encanta que me filmen teniendo sexo. Y si se filtra el video, al que le llegue que lo disfrute. Haría un trío pero no con otro hombre, tiene que ser otra mujer", comentó.

"El lugar más raro donde tuve sexo fue en una discoteca, atrás de las cortinas negras que están contra la pared. Mi cuenta pendiente es hacerlo en un aeropuerto. Alguna vez me pasó que un hombre me pidiera la puntita, pero a mí me gusta. El punto G de los varones está en el recto", agregó.

Como si fuera poco, la panameña aseguró que en la cama le gusta un reo que le diga cosas sucias, porque de lo contrario se le hace imposible llegar al orgasmo. "El insulto en la cama vale. Me gusta que me digan de todo. Todas las mujeres quieren ser putas, no me vengan con la doble moral. La mujer tiene que sacar la perra todos los días porque eso la hace más sexy, más mujer".

Por último y tirando por suelo su fama de femme fatale, contó lo que lo hombres piensan que ella: "En mi caso me ven y dicen 'Esta es un polvazo' y no soy tan gauchita. Creen que los voy a dar vuelta como una media y quiero que sea la inversa. Yo quiero placer".