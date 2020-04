El vaticinio de La One sobre Baclini y Cinthia Fernández: "Se van a dar una buena revolcada"

View this post on Instagram

Love u2764 POIDOMANIu2764 La gata MORIA sentada en un pino mediterraneo de ROMA, muy entronada con mano garra, legs tipo can can remitiendo TOULOUSE LAUTREC y cola envuelve el pene con su parte final abultada u0026#34;El GRAN GLANDEu0026#34; ud83dudc45 y la otra mano sosteniendo la BASILICA como si fuera una jaula segu00fan percepciu00f3n de Georgi Colombo, acertada porque adentro estu00e1n los cardenales y la gata MORIA se los va a comer a todos!!! #Homenaje FELLINI FEDERICO #MiPlatu00f3nico concretada en POIDO #BENEFICIO @hpoidomani