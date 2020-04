Sofía Zámolo confirmó el sexo de su bebé

View this post on Instagram

En un momento en el que afuera todo es cuidados extremos, precauciu00f3n, miedos, incertidumbre, aislamiento, la vida nos obligu00f3 a meternos para adentro, quedarnos adentro de casa, a unirnos y conectarnos entre nosotros mu00e1s que nunca. A nosotros dos nos hizo conectar au00fan mu00e1s con algo que habu00edamos deseado mucho, muchu00edsimo. Una bendiciu00f3n que entendu00ed que iba a ser cuando nuestro bebu00e9 quisiera venir. Muchas veces me preguntaban por quu00e9 no era mamu00e1 todavu00eda y no tenu00eda respuesta, a veces hasta algunos mensajes que leu00eda que eran fuertes, cosas que dolu00edan. Pero siempre optu00e9 por el amor y hoy, desde este lugar, quiero compartir con ustedes que vamos a ser papu00e1s por primera vez!!! Y si bien se nos mezclan todo tipo de emociones porque el 2020 nos diu00f3 unos cuantos golpes muy fuertes, porque es mi primera vez y no tengo cerca a mi mamu00e1, estoy sensible y cuando me siento muy mal quiero correr a abrazarla pero caigo en que estamos todos lejos, aunque intentamos estar cerca como podemos. Pero la vida lo quiso asu00ed. Nos metiu00f3 para adentro y nos conectamos nosotros 3 mu00e1s que nunca. Asu00ed que acu00e1 estamos esperu00e1ndote bebito/a con todo el amor del mundo, con ganas y esperanzas de que llegues a un mundo mejor, un mundo ya sanado y puedas disfrutar de todo el amor de las personas que nos rodean. No nos cabe la felicidad en el cuerpo, la sensibilidad por 1000 millones y agradeciendo que siempre me acompau00f1en con tanto amor desde el otro lado ud83eudd30u2764ufe0fud83dudc76ud83cudffcud83dudc68u200dud83dudc69u200dud83dudc66