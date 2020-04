Ivana Nadal le entró duro y parejo a sus gluteos

Este lunes, Ivana Nadal dejó sin alientos a sus seguidores de Instagram después de posar con ropa de ejercicio en plena cuarentena. La modelo mostró parte de su rutina y enamoró a sus seguidores.

"Metiiiiiendole con toddy bebu. No andaba bien Internet, así q no hubo vivo. Pero yo, me GANE mi día. Desafío de burpees. Llegue al minuto 15, pero me pase 5 segundos Y le metí 1 ruti de brazos con cardio y otra de abs y glúteos. Les dejo los links en historias y les vuelvo a explicar el desafío ajajajaj", escribió la ex co-conductora en el pie del posteo que muestra distintos videos donde se la ve haciendo gimnasia de una manera muy exigente.

Como era de esperar, miles de likes y comentarios positivos invadieron la publicación de Ivana. La diosa del fitness aprovechó la cuarentena para disfrutarla como más le gusta, con mucho entrenamiento y con poca ropa 24/7.

“Qué linda que estás Ivana, qué bien que te hace el ejercicio”, “Bravo Ivana, me cuesta mucho hacer gimnasia pero celebro tu esfuerzo”, “Genia total, esa es la actitud”, "Gracias por la buena onda!! A meterle onda a pesar de los problemas de wifi", fueron algunos de los mensajes que aparecieron por parte de los seguidores más fieles de Ivana.