¿Cuál fue el chiste de Casados con Hijos que a Érica Rivas le pareció una “bosta”?

Hace unas semanas estalló el escándalo por el alejamiento de la actriz Érica Rivas del proyecto de teatro de la comedia éxito de Telefé “Casados con Hijos”.

Luego de las acusaciones cruzadas entre la producción, el elenco y la actriz, se supo que Rivas se demoró en firmar el contrato y, que finalmente no se sumó al espectáculo por algunos pedidos exagerados que solicitó.

Esta semana en el programa “Los Ángeles de la Mañana” (El Trece) el conductor Ángel De Brito hizo público los correos electrónicos en los que la actriz cuestionaba al guionista Diego Alarcón uno de los chistes del espectáculo.

Uno de los reclamos estaba dirigido a un chiste que tenía que hacer Pepe, el personaje de Guillermo Francella. De Brito dijo: “El chiste de los bigotes. Bueno, veo que si se corta ahí, para que se rían de eso, debe ser porque los remates los tendrá todos Pepe. Porque creo que el chiste tiene otro final y sería ‘chupame los bigotes, pelotu...’”, leyó De Brito, reproduciendo textualmente las palabras de la actriz.

Y continuó. “Esto es lo que me temía también porque el remate, ya sabemos, es el que le da el sentido al chiste, lo que queda en la gente y se lleva a la almohada, digamos. Es por lo tanto, lo más peligroso, claro. Porque si vamos a dar una bosta, se llevarán en sus corazones una bosta”, prosiguió “María Elena”.

“Pienso que dentro del nuevo horizonte que se nos está viniendo, que un hombre se burle de una mujer que no se depila el bigote tendría que ser sancionado, y él, burlado. Pero en este caso Pepe está riéndose y haciendo reír al público, como si fuera algo malo o tomándolo más suavemente, poco femenino, dejarse los bigotes”, continuó el conductor.

En ese momento, Yanina Latorre comentó: “Esta chica no está bien” a lo que De Brito sumó: “A Pepe lo odia, a Francella lo tiene acá”, comentó, De Brito, señalándose el cuello.

“Hoy diría muchas cosas sobre este chiste que es tan malo y atrasa. Muchas”, siguió la actriz, en uno de los tantos mails que terminó por sepultar la posibilidad de volver a verla en el personaje que le hizo ganar popularidad. “¿Saben por qué diría muchas cosas? Porque muchos de estos chistes cuestionarían la masculinidad, y ya no la de Pepe, sino la de todos ustedes, la de todos los hombres. De esto no se habla, con eso no se juega. Con eso, no. ¿Y mi feminidad? Bien, gracias. No la cuida nadie, me la tengo que cuidar yo solita", culminó Érica Rivas antes de cerrar el mail con “un besite”, totalmente irónica.