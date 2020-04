“A rey muerto…” ¿Romance oculto de Cinthia Fernández?

View this post on Instagram

SORTEO Y TE ENTRENO Condiciones seguir a @juanitajooficial y participar del vivo! . Mau00f1ana entrenamos juntos? Los espero a todos a las 18 hs para entrenar juntos. La rutina la arma mi entrenadora @antorosso28 , y vamos a entrenar a full pero bien casero asu00ed q no necesitas nada mu00e1s que ganas y prepararte para quemar caloru00edas, tortas y asado del finde ! Y para que no puedas decirme que NO, entre los que participen del vivo se va a sortear UNA CARTERA+BILLETERA+VESTIDO DE @juanitajooficial . Asu00ed que sin excusas ni faltas los espero a todos a las 18 hs en mi vivo ud83dudcaa Condiciones sigan a @juanitajooficial y participen del vivo