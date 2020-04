Las fotos del cuerpo escultural de Xipolitakis: "Entrena como bestia para lucir como bella"

View this post on Instagram

Entrena como la bestia para lucir como la bella!!! u2728ud83dudcaaud83dude18 Despues de entrenar sumo ampkprotein !! Proteu00edna de origen vegetal !!! Ayuda junto a la actividad fisica a aumentar masa muscular y reducir grasa, sabor a chocolate, super rica!! Tambien aporta minerales quelatados @quelatok ayuda a mejora pelo, piel, uu00f1as y elevar el sistema inmune!! Podes pedirla en farmacias de todo el pais !! Siempre consulta con tu medico o nutricionista!!!