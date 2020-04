Efecto cuarentena: ¿Qué se hizo Jimena Barón?

Este viernes, Jimena Barón, sorprendió a sus seguidores con su última foto en Instagram. La cantante, compartió una nueva imagen con un sexy body y lucio su escultural figura. Pero hubo un detalle que captó la atención de más de uno.

La artista, presentó un cambio de look que sus seguidores no dejaron pasar. Posó para la cámara con un nuevo flequillo. Al parecer, Jimena, no aguantó las ganas y se cortó el pelo sola.

"Con esta foto les cuento que los días para cortarse el pelo y que crezca fuerte y rápido son...”, escribió Jimena. Y aprovechó para bromear con sus seguidores: "No hagan ca... y si hacen ca... mándenme el video". Al parecer, la cantante no quedó muy conforme con el resultado, pero sus seguidores la llenaron de elogios.

Los fanáticos, comenzaron a enviarle fotos y videos sobre sus propios cortes de pelo, que la modelo también compartió en su red social.

La actriz, pasa sus días de cuarentena en su casa con su hijo Momo, con quien comparte constantemente historias, fotos y videos sobre su día a día en aislamiento.

Otro dato curioso, fue que en la foto, etiqueto a Lali, algo que algunos seguidores también notaron y lo destacaron en los comentarios. Pero todavía es todo un misterio, ya que la cantante no dio mayores detalles.