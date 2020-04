¡En llamas! Lizy Tagliani y su sincericidio hot en cuarentena

Lizy Tagliani se encuentra cumpliendo el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el Gobierno nacional a fin de evitar la propagación del coronavirus.

Y como le sucedió a varias parejas, la conductora de “El Precio Justo” (Telefé) quedó separada de su novio Leo Alturria quien continuó trabajando en el edificio de departamentos donde también vive.

Comunicada con el programa Por si las Moscas en La Once Diez, Tagliani aclaró que no se ve con su novio ya que ambos son muy responsables y toman todas las medidas de higiene recomendadas para evitar los contagios.

Con respecto a la necesidad de ver a su novio Lizy confesó: "Soy bastante corrupta, tengo el permiso para salir de mi casa y por ahí se me ocurrió ir a darle unos besos. Pero no me animé, y después él me dijo que no lo haga".

"Estoy en llamas, pero también quiero dar un buen ejemplo" dijo la conductora y confesó: "Le escribí una guarangada el otro día y me dijo 'voy a hacer de cuenta que no te leo'. No le gusta la virtualidad".