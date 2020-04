Hugo “El Loco” Gatti enfermo y deprimido en España

Internado en Madrid luego de que le diagnosticaron coronavirus Hugo Gatti pasa sus días esperando que llegue el alta.

Desde uno de los países más afectados por la pandemia, El Loco se comunicó con el programa El Chiringuito de Jugones y relató que se está recuperando lentamente de la mano de los profesionales que día a día lo controlan.

Según estimaciones y por su buen estado de salud, Gatti cree que la semana próxima podrá irse a su casa.

Los periodistas le preguntaron cómo se siente la enfermedad a lo que el deportista comentó: "Nunca tuve nada. Eso me sorprendía. Solo tuve tos. Tos tuve siempre en mi vida; es una costumbre mía. Pero fiebre y dolor no”, señaló. Y agregó que nunca estuvo "en peligro".

Aunque físicamente se siente bien, anímicamente no está en su mejor momento. "Esto me envejece mentalmente. He visto cosas que nunca pensé que iba a ver. No es fácil. Esto me viene bien para hacerme más fuerte y aprender más de la vida”, reflexionó.

“Estas cosas sirven para darte cuenta de que no sos imbatible. Un día estás y mañana te fuiste. Se te pasa por la cabeza”, remarcó.