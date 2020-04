Ivana Nadal mostró su cola al natural : " es lindo amar nuestras imperfecciones"

Ivana Nadal viene a full en las redes mostrando sus rutinas de entrenamiento en plena cuarentena. Ahora aconsejó a las mujeres sobre la celulitis valorándolas mas allá de su figura.

La morocha escribió: "Bebas lean pro favor. No todo es lo que parece.. celulitis. Muchas mujeres me escriben preguntándome que hago para la celulitis. Bueno, claramente saben que entreno, tomo agua, como de todo conscientemente y q uso . Todo eso me ayuda día a día a mejorar la textura y visibilidad de la piel. Pero a la hora de sacarte una foto, la pose, el plano y la luz son clave! NO TE COMPARES‼️

Acordate que es 1 imagen y nada más, que sos más que eso, y que si queres lograr verte mejor, tenes que: 1) ACEPTARTE 2) PERDONARTE 3) RECONOCERTE y recién ahi, 4) CONSTRUIR TU MEJOR VERSIÓN (haciendo cosas para lograrlo obvio. Y siempre dándote amor SIN CULPAS

No siempre salimos como queremos en una foto, pero también es lindo amar nuestras imperfecciones. Son parte de quienes somos.

Antes había contado las ganas de salir a correr que tiene.