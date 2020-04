El abuelo de Nico Occhiato hizo cola para cobrar la jubilación

Luego de que el viernes todos los adultos mayores volvieron a exponerse al peligro del contagio del coronavirus cuando salieron a las calles a cobrar sus jubilaciones y hacer, durante horas, interminables colas, Nicolás Occhiato fue noticia por una triste realidad que vivió un familiar.

Noticias Relacionadas A Jimena Barón no le llegó el invierno

Su abuelo fue reconocido por varios medios de comunicación al formar fila frente a una entidad bancaria para cobrar su jubilación.

Victorio, quien se hizo conocido por acompañar a su nieto en cada gala del “Bailando 2019” (El Trece) en donde Occhiato resultó ganador, formó fila como miles de otros abuelos en San Justo esperando cobrar su dinero.

Noticias Relacionadas En topless y tanga Ivana Nadal sorprende a sus seguidores

Al identificarlo, una periodista se le acercó para hablar y el hombre se negó. La imagen trascendió y Nicolás realizó un descargo en las redes sociales cuando la noticia y la imagen de su abuelo estaban en todos los medios de comunicación.

El texto completo del descargo de Nicolás Occhiato:

“A todos los que me escriben porque mi abuelo estaba en la fila de un banco para cobrar la jubilación… ¡Ya lo sé! ¡Ya lo ví! Y a mí me enfurece y me pone mucho más triste que a todos ustedes. Todo el que tenga un familiar mayor lo difícil que es hacerles entender que no tienen que salir. Yo hace unos días hablé de eso por acá, en las redes sociales. En nuestro caso hasta nos mienten, porque estamos en contacto con ellos. Mi hermano y mi mamá les hacen las compras y se las dejan en la puerta. Yo los llamo todo el tiempo y por ejemplo nos habían dicho que no iban a ir al banco, pero nos mienten para dejarnos tranquilos. Por eso mi abuelo no quiso hablar con el periodista.

En algunos puntos se nos hace incontrolable. Son personas grandes que no entienden la gravedad de la situación. Y hay que intentar siempre hablarles con amor porque en definitiva hay que estar en su lugar. Gracias por preocuparse tanto por mi familia, ya hablamos con mi abuelo nuevamente y parece haberlo entendido”.