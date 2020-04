El sincericidio de Jorge Rial y Alejandro Fantino en vivo

En plena pandemia y con la incertidumbre propia del momento surge susceptibilidades en todos los ámbitos y eso sucedió en el rubro periodístico cuando Jorge Rial y Alejandro Fantino, en pleno pase de un programa al otro en América, comentaron actitudes cuestionables de algunos colegas de otros canales.

Noticias Relacionadas Desapareció el whisky: Jorge Rial y los cambios en el decorado

Según se pudo apreciar en la charla de los dos conductores, ambos estarían molestos con gente del medio que no está del todo comprometida con lo que sucede en época del coronavirus.

“Has vivido muchas cosas en tu carrera, Jorge. Y yo pensaba hoy en quiénes van a quedar, porque capaz es medio fuerte decir quiénes se van a ir, pero me gustaría hablar sobre si la sociedad va a elegir nuevos referentes por esto del coronavirus”, comenzó preguntando Fantino.

Por su parte, el conductor de “Intrusos” respondió: “Yo te cambiaría la pregunta. ¿Los que parecían ser los nuevos líderes, esos que parecían que venían con todo y la tecnología, están a la altura de esto en lo que hay que poner experiencia, el cuerpo y en donde hay que tener cintura? Yo vengo de hablar de espectáculos y de repente me encuentro con esto, y tengo que hablar de esto. A vos, Alejandro te pasa lo mismo, cambiaste el rumbo de tu profesión porque ibas a hacer un programa distinto”, comentó.

“Es interesante debatirlo. A los que no están será la historia quien juzgue por qué no están y qué peso le van a dar a eso cuando esto pase, porque Argentina para algunas cosas tiene memoria emotiva e histórica, y para otras cosas tiene memoria floja”, explicó el conductor de “Fantino a la tarde” haciendo hincapié en los periodistas que no se están comprometiendo con la información en este difícil momento.

Luego Rial sumó información interesante para el ex de Miriam Lanzoni: “Lo mejor en estos momentos de crisis es escuchar. Eso es importante en esta profesión. Te equivocás cuando no escuchás y la respuesta la tenés vos antes que el entrevistado. Después hay errores que cometemos por cansancio, pero cuando vos enfrentás con tu vocación, ahí no te equivocás y se nota la diferencia. Cuando vas al frente y ponés el pecho o si elegís correrte y volver después”.

“Esa es la frase que quiero tomar: volver después. Yo vivo en zona norte y pasó por dos retenes para llegar hasta el canal, con los papeles de Recursos Humanos de América, mi carnet de conducir y mi DNI. Los presento, y ya van dos días que el policía o el gendarme me dice 'Gracias por estar'. Y no, muchachos, gracias a ustedes. Pero hay una sensación que la veo en redes sociales de la gente se empieza a dar cuenta de quiénes se borraron olímpicamente y se las tomaron, y quiénes fueron los que se quedaron”, cerró el famoso periodista.

¿Palito para el conductor de un certamen de baile pronto a comenzar?