La furia de Noelia Marzol por el maltrato sufrido en “Podemos Hablar”

El pasado sábado en Telefé el conductor Andy Kusnetzoff realizó nuevamente un programa virtual como invitados que salían desde sus casas a través de Skype.

Fueron cuatro invitados a “Podemos Hablar” a participar del segmento “Punto de Encuentro”: Joaquín Furriel, Pipa Benedetto, Nicolás Vázquez y Noelia Marzol.

Esta última, luego del programa, manifestó su enojo a través de sus redes sociales, por haberse sentido dejada de lado y sólo consultada para preguntas vinculadas con su novio o parejas anteriores.

Gracias!!! Mujeres! Gracias x hacer causa común! No hizo falta q dijera nada, ni q haga un descargo. Muchas partes del programa se editaron... por suerte y porque me enoje mucho con las preguntas... todas dejándome en un lugar horrible! @andykusnetzoff algo tenes q cambiar. Check — noelia marzol (@noeliamarzol) April 5, 2020

Su primer comentario en su cuenta de Twitter fue para agradecer a todas las mujeres que percibieron el destrato del conductor durante el programa: "Gracias, mujeres! Gracias por hacer causa común! No hizo falta que dijera nada, ni que haga un descargo. Muchas partes del programa se editaron... por suerte y porque me enojé mucho con las preguntas... todas dejándome en un lugar horrible! @andykusnetzoff algo tenés que cambiar. Check", manifestó la actriz de "Sex” en la red social del pajarito.

Una juntada de pibes... no se que hacía ahí! https://t.co/Ec5ptiooQt — noelia marzol (@noeliamarzol) April 5, 2020

Además, la rubia compartió algunos comentarios de sus seguidores que apoyaban la queja de la actriz por el mal momento que pasó en el programa de Telefé: "Y eso que editaron varias partes... Dios mío!", le contestó a un usuario, y agregó, filosa: "Parecía una juntada de pibes... no sé qué hacía ahí!". Además comentó que no incluyeron en el programa una de las preguntas que apuntaba a saber si la actriz tuvo o no relaciones sexuales con Luis Miguel.