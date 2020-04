Leo Montero habló sobre el posible regreso con Vero Lozano

Cuando nadie pensaba que la pareja podía volver a conducir un programa juntos, Leo Montero y Verónica Lozano volvieron a coincidir en la conducción de un programa especial en la lucha contra el coronavirus: Unidos por Argentina.

Luego del éxito conseguido frente al ciclo “AM”, la pareja se separó y cada uno siguió su camino profesional al frente de otros exitosos programas.

Consultados sobre la posibilidad de un regreso Leo Montero comentó: “Quedó un lindo programa, y una linda dupla televisiva, pero realmente no podemos volver”, comenzó a decir el conductor en el programa Por si las moscas, por La Once Diez.

Y agregó: “Lo que si nos dimos cuenta es que estamos viejos, por los mensajes que nos estaban llegando acerca de ‘me acompañaron en mi adolescencia’, muy fuerte. Fueron 10 años de programa, más que volver, vamos a terminar en el canal Volver”, completó el conductor de Mejor de noche (El Nueve).

Con respecto a su actual trabajo, Montero habló de su nuevo formato en el programa de Canal 9 en medio del contexto de la cuarentena obligatoria. “El coronavirus se lleva puesto a todo, porque hay que estar aislado. No podíamos seguir poniendo contenidos enlatados, me gustó hacer el programa a mi manera. Yo no tengo un tomo dramático, hay veces que soy demasiado positivo, y trato de ser crudo, frontal, sincero y honesto. El tono que le di a la conducción es el que me sale, a mí no me gusta buscarle al título porque no soy un amarillista”, expresó.

“Este formato de actualidad periodística, yo lo hice muchos años. El tipo de programa con ruleta y entretenimiento es imposible porque se redujo la cantidad de gente en piso para tomar todas las medidas de precaución y porque había que hacerlo en vivo”, continuó.

“Cuando volvamos a la normalidad veremos cómo seguiremos, porque a todo el mundo le gustó esta nueva etapa, así que tal vez hagamos algo mitad informativo, mitad entretenimiento. O un día y un día, es algo que tendremos que ir haciendo a medida que avancen los días”, concluyó el conductor.