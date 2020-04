Wanda Nara furiosa con Maxi López por insinuar que su hijo estaba infectado

La pelea entre Wanda Nara y Maxi López parece no tener fin. Luego de que hace unas semanas el futbolista elogió la decisión de su ex mujer de llevarse a sus hijos a Francia, luego todo cambió cuando la familia de Mauro Icardi regresó hacia Italia uno de los países más infectados por el coronavirus.

Noticias Relacionadas Preocupado por la salud de unos de sus hijos Maxi López cumplió años en cuarentena

También López había insinuado demandar a Nara por desproteger a sus hijos y hasta llegó a hablar de pedir la tenencia de los tres varones.

Noticias Relacionadas Maxi López demandó a Wanda Nara y le pide la tenencia de sus hijos

Ahora el problema llegó por otro lado, hace unos días Maxi López comentó, a través de sus redes sociales, que su hijo Valentino no estaba bien y tenía algo de fiebre. Para su cumpleaños el futbolista compartió en su Instagram una foto junto a sus hijos y la frase: "La que más esperaba, la de mis amores. Mis peladitos y mi Valuno, que lo único que espero mi amor es que te recuperes de esa fiebre. Bebé de papá. Los extraño con locura”.

Enterada de este posteo, Wanda muy molesta salió a desmentir al padre de sus tres hijos mayores y dijo: "Primera cosa que quiero aclarar es que mi hijo nunca tuvo fiebre, solamente un dolor de panza por tomar frío jugando a la pelota en el jardín de mi casa", escribió la rubia en su cuenta de Twitter.

"Segundo, la persona que dice 'temer' debería preocuparse por los deberes de padre que no cumple hace años. Me parece triste que necesite utilizar a sus hijos con mentiras para figurar. Y más cuando ellos mismos le pidieron por favor que no se refiera más ni a ellos ni a mí públicamente... como los amenaza constantemente que va a hacer y está haciendo evidentemente. ¡Sabe perfectamente todo él! Solo quiere hacer daño hace años", dijo Wanda en un hilo de tuits que luego borró ante las respuestas de sus seguidores, que le pedían que deje de echarle en cara a López el tema de la manutención.

"Ayyyyy pleaseeee, dejalo actuar como padre, dale su lugar de padre y dependiendo de cómo actúe ponelo en el banquillo de los acusados. No podés medir la relación padre/ hijo estrictamente por la plata que te pase. Cada cosa por su lado", comentó una seguidora. "No existe en ningún sentido hace años. Lástima que publique y me tenga que defender. Cuando estoy ocupada no solo económicamente que es lo de menos, sobre todo en todo lo demás que es ser madre", contestó ella.