Alessandra Rampolla: "el orgasmo ayuda a fortalecer el sistema inmunológico”

u201cCuando te conectas contigo misma, los lu00edmites no existen. u00a1Busca el mundo en tu interior!u201d ud83cudf43ud83cudf3bud83euddd8ud83cudffdud83dudcdaud83cudf3e u00bfQuu00e9 te hace feliz? u00bfDonde encuentras tu paz? ud83dudd4aud83dudd4aud83dudd4aud83dudd4aud83dudd4aud83dudd4aud83dudd4a#domingoderamos #reflexiones #aprendizaje #perspectiva #cuarentena #responsabilidadsocial #cuidarnosesamarnos #stayhome #quedateencasa #yomequedoencasa