¿Se acuerdan de Adelfa y su novio Reynaldo?: lo pescaron con cinco kilos de droga en la cuarentena

Este miércoles en horas de la tarde, personal policial apostado en la autopista Rosario- Santa Fe detuvo a dos hombres luego de encontrar en el vehículo que se trasladaban cinco kilos de cocaína.

Luego de verificar los datos de los detenidos, uno resultó ser Reynaldo Wabeke, más conocido como “el viudo de Adelfa” cuando se casó con una mujer 58 años más grande que él y que luego falleció.

Todo comenzó en un operativo de control rutinario realizado por la Policía de Seguridad Vial de Santa Fe a la altura del peaje de la localidad de San Lorenzo, donde detuvieron un coche Citröen C3 en el que se movilizaban dos hombres. Al revisar el vehículo, el personal policial encontró una valija en el asiento trasero que contenía unos 5 kilos de cocaína, según precisaron fuentes policiales a la agencia Telam.

"Decían que iban al penal de mujeres", explicó un vocero del Ministerio de Seguridad santafesino sobre la coartada que esgrimieron ambos detenidos antes de que uno de ellos fuera identificado como Reynaldo Wabeke, el otro detenido es un hombre identificado por sus iniciales como W.A.J.C.

Luego del casamiento con Adelfa, la pareja se fue de luna de miel a Río de Janeiro y cuando regresaron la mujer falleció. Wabeke reapareció luego en los medios de comunicación con un nuevo casamiento, esta vez con un joven correntino en 2010.

"¿Por qué me casé con Adelfa? Porque ella quería dejarme todo. 'Si a vos te pasa algo, querido. ¿Quién te va a cuidar?', me decía. Nunca tuvimos relaciones sexuales. Éramos buenos compañeros: yo le ponía los ruleros, la peinaba, la ayudaba a bañarse... Igual no era todo color rosa entre nosotros. Ella me tenía cortito”, contó alguna vez a los medios de comunicación.