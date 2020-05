¡Diosa! Guillermina Valdez habla de diseño como trabajo

View this post on Instagram

Conocu00ed hace un tiempo a una talentosa diseu00f1adora y queru00eda compartirles su forma de trabajar @rocioriveroart es una maestra de la sustentabilidad: trabaja con materiales de desecho, envoltorios de golosina, botellas de plu00e1stico, sorbetes, entre otras cosas, para hacer apliques, lentejuelas y texturas. Si hablamos de aprendizaje y transformaciu00f3n, hablemos de ella @caritorossello ud83dudc1bud83eudd8b