Carmen Barbieri contó la dura lucha de Fede Bal contra el cáncer

El pasado sábado, Carmen Barbieri estuvo en Podemos Hablar (PH) Podemos Hablar, Carmen donde aseguró que el peor día de su vida fue cuando Fede Bal, su hijo, le dijo que tenía cáncer. Además, contó que el actor empezó a tomar agua bendita y hacerse baños en barro con ajo como se lo indicó el Padre Ignacio tras su viaje a Rosario.

"El peor día fue cuando mi hijo me dijo 'mamá, tengo cáncer'. El golpe más grande de mi vida", expresó Carmen desde el punto de encuentro. Y relató cómo fue ese día: "Fede llegó a casa con su hermana Julieta, con el marido de ella y con Pepe Ochoa, uno de sus mejores amigos. Yo esperaba el resultado. Vinieron todos sonrientes, entonces pensé 'dio negativo'. Y Fede me contó: 'No, tengo cáncer', y con una sonrisa me dijo 'vamos a Disney'. Me puse a llorar. 'Ay, no puedo escuchar esa palabra', le decía".

"Pero le dije la vamos a pelear, otra batalla más vamos a ganar, ganamos tantas batallas con Santiago", agregó la capocómica. Y aseguró: "Si pudiera volver el tiempo atrás es lo único que borraría de mi vida, daría cualquier cosa por no escuchar eso".

Sobre el estado de ánimo de Fede, detalló: "Él es el que pone el cuerpo, el que está sufriendo, haciendo el tratamiento solo por la pandemia. Es muy positivo. A veces tiene días muy malos, su mujer lo acompaña en todo, se hicieron veganos (a medias), ella le cocina".

"Está rezando, con fe, esperanza. Fue a ver al Padre Ignacio, que le dijo 'te vas a curar'. Le indicó que tome agua bendita y se bañe en barro con ajo pisado. Y Fede es ateo jaja, pero hace todo", concluyó Carmen Barbieri.