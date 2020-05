No tenía sueño: Nazarena Vélez se maquilló y mostró fotos de su cola en la cama

View this post on Instagram

2am u23f0 Me maquille y eso mereciu0301a una ud83dudcf8con mi gigantesco ogtud83cudf51 O noud83eudd14u2049ufe0f #NOvayaarecostarseSeu00f1oraud83eudd26u200du2640ufe0f Queu0301 haces mamurriiiii Contame que estoy desvelada y te leoud83dudc40 #yomequedoencasa #cuarentena #enqlo #tanga #madrugada #sabado #desvelada