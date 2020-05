¡Fantasías sexuales! Luis Novaresio reveló con qué famosa se ratoneó

Este sábado el programa de Andy Kusnetzoff “PH Podemos Hablar” (Telefé) contó con la presencia de cuatro figuras invitadas: Luis Novaresio, Carmen Barbieri, Flavio Mendoza y Luli Fernández.

Con los famosos en el piso, luego de la fallida intención de la producción en tener invitados virtuales, la noche se puso interesante en la sección “Punto de Encuentro” en donde los invitados, ante preguntas del conductor, responden o no de acuerdo a sus vivencias.

Andy Kusnetzoff comenzó “picante” y sin vueltas preguntó si alguno de los presentes tuvo fantasías con otro famoso.

El periodista Luis Novaresio tomó la iniciativa y, en un clima distendido, miró a Carmen Barbieri y dijo: "Lo voy a decir, no hace mucho tiempo cuando conduje Debo decir, yo no la conocía mucho a Carmen e hicimos un programa muy divertido", recordó el periodista. "Y yo tuve una fantasía con la señora Carmen Barbieri", contó, ante la sorpresa de la actriz.

Y luego agregó: "A ver… estamos en el tren de la fantasía. Absolutamente te digo que claro que soy gay, me gustan los varones, pero cuando ella vino al programa se entregó", dijo el conductor de América.

Carmen Barbieri no se quedó atrás y dijo con picardía: "Vos me diste una ternura, un amor, ¿vos tuviste esa noche un sueño erótico conmigo?", bromeó la mamá de Fede Bal.

Y luego continuó: "Él me miró, muy especial tu mirada y yo me di cuenta, tengo ganas de darte un abrazo, un beso, porque te quiero y te admiro. Yo sentí que en el programa me amó, él me gusta muchísimo, me parece un lindo hombre", concluyó Carmen Barbieri.