Griselda Siciliani deslumbró con un vestido que dejaba poco a la imaginación

La actriz argentina, Griselda Siciliani dejó con la boca abierta a los más de 2.000.000 de seguidores que posee en su cuenta oficial de Instagram. En esta fotografía se puede apreciar como Siciliani viste un vestido de color rojo que resalta su envidiable figura.

La artista no tiene muy acostumbrados a sus fanáticos a postear fotos tan sensuales como esta, por lo que esta publicación en cuestión sorprendió a la mayoría de los seguidores que posee en esta red social. "HUBO UN TIEMPO SIN PIYAMA. Te suplico que me avises. Si me vienes a buscar. No es porque te tenga miedo. Solo me quiero arreglar".

Rápidamente esta publicación superó los 24.000 "Me gusta" y se llenó de comentarios que elogiaban la escultural figura de la actriz argentina. "Hermosuraaa", "Diosaaaa", "Más diosa no había?", fueron algunos de los comentarios que le dejaron a Griselda Siciliani.

Este es el posteo en cuestión: