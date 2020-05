“Tuve sexo virtual”: La confesión de Griselda Siciliani en un vivo de Instagram

En estos días de cuarentena, los vivos de Instagram se transformaron en la única herramienta para tener un contacto directo con los ídolos.

Noticias Relacionadas TikTok explosivo: Adrián Suar y su hija Margarita encendieron las redes

Muchos famosos realizan estos vivos con cierta frecuencia, y así lo hizo la actriz Jorgelina Arzuzzi que, personificada como Jacky, dialogó con su amiga Griselda Siciliani desde el aislamiento en sus casas.

La ex de Adrián Suar contó que está cumpliendo la cuarentena sola y que no tiene a nadie a quien mandarle fotos o videos “subidos de tono”.

Hace unos días, el Ministerio de Salud de la Nación, recomendó la implementación del sexo virtual, pero muchos famosos temen a esta modalidad por la viralización sin consentimiento de sus fotos y los consecuentes escándalos.

En el vivo de Instagram, Griselda comentó que, por el momento, no tiene relación amorosa con nadie, por lo que le resulta complicado tener sexo virtual con alguna persona.

Entre las desopilantes preguntas de Aruzzi, Siciliani debió responder: “¿Vos tenés sexo virtual?”, le consultó “Jacky” a lo que la actriz dijo: “No, no he tenido… Alguna vez, alguna cosa... Pero no en la cuarentena. ¡No tengo con quién!”, respondió casi en un lamento la morocha.

Jorgelina continuó preguntando: “¿Pero has mandado fotos así, livianita de ropa?”. Y Griselda dijo: “Si, he mandado en alguna oportunidad”, a lo que la entrevistadora exclamó: “¡Nunca la cara (en la foto)!” a lo que la ex participante del “Bailando por un Sueño” (El Trece) respondió: “Bueno, alguna vez, si confiás en la persona a la que se lo estás mandando...” “Y ahí cagaste”, remató Aruzzi.

Las actrices, ex protagonistas de “Educando a Nina”, también hablaron de un rumor que instaló Ángel De Brito el año pasado durante la emisión del programa de Marcelo Tinelli. Jorgelina le recordó la pregunta del periodista y dijo: “Muy feo lo que te hicieron ahí. A ese muchacho no le importaba si vos bailabas bien o mal, a él le importaba con quién habías estado. Te preguntó por alguien de un equipo de fútbol...”, le dijo.

Ante las palabras de la actriz, Siciliani comenzó a reír muy nerviosa y dijo: “Es verdad, en el primer programa me tiró una pregunta fuerte Ángel, pero él es así. Yo sabía que por ahí me iban a preguntar esas cosas. Pero, igual, logró sorprenderme”, dijo Griselda. Y Aruzzi, en un acto fallido comentó: “¡Te sorprendió porque esa información no la tenía mucha gente!”.