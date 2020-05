Cande Tinelli… ¿qué fumó anoche en Instagram?

Candelaria Tinelli sigue pateando el tablero en plena cuarentena y, sin dar respiro a sus fanáticos, sorprende día a día con polémicas declaraciones e imágenes que comparte en sus redes sociales y que marcan tendencia continuamente.

Noticias Relacionadas Puede fallar: el nuevo look de Cande Tinelli

Este lunes, Lelé realizó una transmisión en vivo en Instagram para sus más de cuatro millones de seguidores y se refirió a varios temas propuestos por sus fans.

Luego de la polémica por el viaje a Esquel con su familia, el regreso a Buenos Aires, las amenazas de muerte vía redes sociales y la confesión de la joven sobre sus patologías alimentarias, la cantante se renovó el look en un accidentado intento de coloración y no se calló nada.

Noticias Relacionadas Rubro sexual: el nuevo emprendimiento de Cande Tinelli

Esta madrugada, durante el Instagram Live, la influencer admitió: "En la cuarentena ya me hice un piercing sola, me hice un desastre en la cabeza. Me preocupa porque pasan muchos días y no sé qué va pasar". Sobre las supuestas cirugías en su boca Lelé contestó: "La boca la tengo así desde antes, hace meses. No tengo problema en contar las cosas estéticas que me hago a diferencia de otras que dicen: 'no, nací así natural'. Yo me operé la nariz y me la volvería operar".

Luego de un rato de conversación, Candelaria Tinelli fumó un extraño y delgado cigarrillo que llamó la atención de quien todavía estaban en línea: "Me put… como si traficara cigarrilos. No es un porr*, es un armado, chicos. Es tabaco". Un internauta aprovechó el momento y le consultó: “¿Fumás porr*?”, y ella dijo: “No hablo de mi vida privada" en tono de broma, y luego se sinceró: “A veces sí, con mis amigas".

Finalmente, Cande se refirió a sus proyectos más próximos y dijo: "entre una o dos semanas tenemos nuevo tema. Tenemos entre cinco o seis, iremos largando de a poco".