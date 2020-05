El dramático momento de Lavezzi: víctima de una porno extorsión

La paz y la paradisíaca estadía de Ezequiel Lavezzi en Saint Barth, en el Caribe, en donde el Pocho se encuentra realizando la cuarentena tras estar de vacaciones, se vio revolucionada por una extorsión recibida a través de las redes sociales. El ex jugador y su abogado realizaron unarápida acción, con dos denuncias penales en una fiscalía porteña dedicada a investigar delitos de ciber crimen.

Según trascendió, el Pocho fue contactado por una persona que le aseguró tener material íntimo suyo y de su pareja, la modelo brasileña Natalia Borges, y les exige 5 mil dólares por cada foto y video. De no recibir esa suma de dinero, los mismos serán publicados.

Según publicó el diario La Nación, fuentes del caso revelaron que "Empezaron a escribirle desde dos cuentas de Instagram. No sólo a él sino también a su novia, la modelo brasileña Natalia Borges, de 35 años y con la que convive. En concreto, estas personas le dicen que tienen sus videos y conversaciones y le dan detalles del contenido, por eso se le da verosimilitud. Aunque si fueran falsos sería una extorsión de todas formas". Los delitos investigados son extorsión y difusión de imágenes privadas.

Uno de los aspectos que se investiga es la relación que puede existir entre la persona que Lavezzi reconoce como destinataria de los videos y conversaciones y los extorsionadores. En las últimas horas llegó desde Estados Unidos, mediante un exhorto, la respuesta de la compañía Facebook con respecto a las cuentas señaladas. Infobae publicó que si bien no trascendieron detalles, el informe indicaría que los extorsionadores no estarían en el país o al menos sus perfiles de Instagram no están radicados en la región.

No es la primera vez que material íntimo del ex futbolista sale a la luz: en agosto de 2014, una serie de fotos de claro contenido sexual del ex San Lorenzo y Napoli junto a su entonces pareja, Yanina Screpante, circularon por Twitter y Facebook poco después del Mundial de Brasil. Lavezzi aparecía con una gorra de policía de cotillón.