El Tik Tok "medio flojardi" de Marcelo Tinelli

Durante las últimas horas del pasado día martes 12 de mayo, el famoso conductor argentino Marcelo Tinelli, sorprendió a todos sus fanáticos publicando un chistoso Tik Tok en sus redes sociales. Tinelli compartió esta filmación en su cuenta oficial de Instagram, en la que posee más de 7.600.000 de seguidores.

En esta filmación se puede apreciar al conductor, haciendo distintos gestos con su rostro, siguiendo las indicaciones de una voz femenina que le va diciendo que hacer a cada momento. "Medio flojardi haciendo las caras jaja" escribió Marcelo en la descripción de este posteo.

Esta publicación hizo estallar de risa a todos sus fanáticos, que no dudaron en darle like a la publicación y llenarla de comentarios. Rápidamente el video superó la cifra de 42.000 "Me gusta" y superó las 480.000 visualizaciones. "Genioooooo .... me encanta su humildad... se lo quiere y mucho", "Eres el mejor de todos. Un crack donde te pares", estos fueron algunos de los comentarios que le dejaron.

Noticias Relacionadas Sol Pérez impactó a todos con un vestido muy "revelador"

Este el video en cuestión: