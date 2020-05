Ivana Icardi quiere reconciliarse con Wanda y su hermano

En medio de una selva en Honduras, Ivana Icardi participa del reallity español “Supervivientes: Tierra de Nadie” y, con algunos momentos de extrema sensibilidad por la soledad y los momentos finales del ciclo se arrepintió de algunas actitudes que tuvo en su vida y, en relación con su familia.

Icardi lloró en medio de una gala y dijo: "Me arrepiento de situaciones que a lo mejor las he creado yo sin darme cuenta, aunque tenga la mejor intención a veces las cosas no son como uno quiere. En vez de mejorar, lo que he hecho ha sido embarrarla más sin darme cuenta“, comentó.

Y luego agregó: “Me peleo, meto a mi madre en el medio y no se lo merece. Lo más importante de mi vida es mi familia, siento esa culpa de querer arreglarlo entre ellos y la cago. El perdón es algo que quiero practicar más en mi vida”.

Con respecto a los escándalos que mantuvo son su cuñada Wanda Nara, la mediática reflexionó: "No entiendo por qué pasó lo que pasó con mi hermano y mi familia. Y lo he achacado a su mujer, a su forma de ser que lo ha envuelto un poco“, remarcó.

Y con la intención de cambiar la actual situación tensa con su hermano, Ivana dijo: "A lo mejor es el momento... Y el amor por mi hermano hará que gane a las ganas de estar peleada constantemente con ella. Mauro es un crack y una persona maravillosa, siempre pienso en él y me duele mucho, me encantaría que todo volviera a ser como antes", confesó, todavía llorando.

¿Qué dirá Wanda sobre las palabras de su cuñada?