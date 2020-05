Ivana Nadal sorprendió con la apertura de piernas

Ivana Nadal publicó el video de su práctica de yoga de este martes y mostró su elasticidad con una calza muy ajustada. Mientras tanto su perro se atravesó observando todo lo que pasaba.

"Ayer, en el medio de la clase de yoga, me entero que tenía que hacer la parada de cabeza. Lo primero que me paso, fue que dije KE?! hace 200 años no lo hago (200 años son 7/8 meses) y sin pensarlo mucho más, me afloje el rodete, me puse cabeza abajo y lo hice. En mi cara pueden ver la felicidad", dijo la mediática en el posteo en Instagram que recibió los comentarios de sus seguidores.

"Que control corporal yo si intento ese movimiento me como el piso", dijo un fan, "Era con calzas blancas"., escribió otro de sus seguidores.

Otro de sus videos que sorprendió fue la promoción de un conjunto de ropa interior animal print en el cual no hace falta agregar más comentarios de porqué causa el suceso que provoca cuando realiza este tipo de publicaciones.

Habitualmente publica sus rutinas de ejercicios, tratamientos de belleza con masajeadores faciales o prácticas donde brinda consejos para otras mujeres que quieran tomarlo. También son característicos sus mensajes con saludos de buenos días donde deja los mejores deseos en medio de ésta época de cuarentena y aislamiento.