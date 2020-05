La sensual postura de Ivana Nadal sacando la lengüita

Ivana Nadal se muestra muy activa en sus redes sociales desde que comenzó la cuarentena. Sobre todo, en Instagram donde diariamente regala a sus seguidores las más sensuales fotos. Este jueves, la modelo poso con una calza gris y un corpiño deportivo que dejó a sus fanáticos enamorados de su escultural figura. Además, la famosa calentó las redes sacando la lenguita en la imagen y con mirada picara.

Parece que la presentadora amaneció con “energías renovadas” según escribió en su posteo. La pose fue lo que llamó la atención en buen sentido y provocó múltiples elogios de parte de los fans, que siempre mueren de amor por la conductora.La presentadora, posó de espaldas, dejando admirar sus curvas más deseadas por muchos argentinos.

Ivana, compartió el miércoles pasado un video, en donde se la pudo ver como realizaba una de sus habituales clases de yoga. Con una calza negra y un corpiño deportivo blanco, la modelo se mostró activa, siguiendo cada una de las instrucciones que se escuchaban desde un aparato reproductor.

Las poses de la modelo calentaron las redes y los comentarios elogiando sus curvas y su plasticidad no tardearon en llegar. Una de las partes de su cuerpo que más resaltaron fueron sus pronunciados abdominales, frutos de un ardo entrenamiento. Estos se pudieron admirar gracias a la pose parada de cabeza que la actriz realizó.

“Ayer, en el medio de la clase de yoga, me entero que tenía que hacer la parada de cabeza.. 😳 Lo primero que me paso, fue que dije KE?!🤪 hace 200 años no lo hago(200 años son 7/8 meses) y sin pensarlo mucho más, me afloje el rodete, me puse cabeza abajo y lo hice💪🏻🥰” escribió Ivana que lució al final del video una sonrisa producto de la felicidad por la pose lograda.