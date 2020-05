María Fernanda Callejón confesó que compartió a Gonzalo Heredia con su amiga Cecilia Roth

María Fernanda Callejón volvió a sentarse a la mesa de "Polémica en el Bar" (América) luego de varias semanas de ausencia por causa del coronavirus.

Bella y frontal como siempre, Callejón sorprendió a los caballeros del encuentro al contar detalles de una historia inesperada.

Mientras Rodrigo Lussich repasaba el historial amoroso de Juan Martín del Potro por su reciente separación con Sofía Jujuy Jiménez, la actriz comentó: “Las mujeres se pasan la data… Yo le pasé el dato a una muy amiga mía, que empieza con Cecilia y termina con Roth. ¡A ver si sabés Lussich!”, prendiendo la mecha sobre lo que prometía ser un dato maravilloso para el periodista de “Intrusos” (América).

Risueña y pícara, Callejón dejó entrever que se trataba de Gonzalo Heredia, quien protagonizó un fugaz pero no olvidado romance con Cecilia Roth en el año 2010: “Yo estaba alejada de una relación, él es un señor conocido, casado, un bombón. Había dos tiras en Pol-ka, ella hacía Tratame bien y la otra era Valientes, ¿quién estaba en esa ficción?”, disparó María Fernanda.

Los presentes tiraron varios nombres, pero fue el de Gonzalo Heredia el que tuvo el guiño de la actriz sentada a la mesa.

Para ampliar la información, Callejón detalló la conversación que ella tuvo con Roth sobre el galancito: “Me dijo 'me enamoré amiga'. Todo el mundo dijo que nos habíamos peleado por él y todo lo contrario. Ella me pidió permiso y yo le dije 'dale para adelante'. Eso prescribió señora, él está casado ahora con una mujer hermosa”, dijo haciendo referencia a la actual pareja del actor y con quien tiene dos hijos.

Lussich impertinente, no pudo con su genio y preguntó a Fernanda si ella había salido también con la ex de Fito Páez a lo que la morocha le respondió: “¡No! Hubo muchos besos entre nosotras, muchos picos. Fue platónico, nos dimos besos, ¿no me puedo dar picos con mi amiga? Fue algo muy light, muy soft”, cerró divertida.