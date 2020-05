El día que Segio Denis visitó a Uñac

Finalmente, llegó el peor final para Sergio Denis, un artista de talla internacional que deleitó a toda una generación y que se mantuvo vigente. Hace dos años, Denis visitó San Juan para participar de la Fiesta del Adulto Mayor y se reunió con Sergio Uñac, quien reconoció la presencia estelar del artista.

"Tengo experiencia de sobra, asique vengo preparado para brindarles un buen espectáculo", señalaba Denis en Casa de Gobierno y ante la cámara de Canal 13.

Ante la pregunta de cómo iba a ser su show, Denis no dudó en apuntar a que vivía un renacer en su carrera. "He tenido muy buenos momentos, después no me fue tan bien y veía apenas una cámara filmando cuando me presentaba. Es una alegría que ahora que acabo de lanzar un disco, toda esta gente venga a verme", dijo.

Finalmente, destacó canciones de su autoría que eran parte importante de su repertorio. "Tengo los mejores temas, la vida vale la pena, sale el sol, tengo 48 años de carrera y 70 casi de vida", dijo entre risas.

Este viernes se conoció el deceso del artista luego de sufrir una caída en un escenario de Tucumán que lo dejó en estado de coma.