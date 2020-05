La infortunada frase de Denis en su último show en San Juan

Tras un año de internación, este viernes murió Sergio Denis. El cantante de éxitos inolvidables tenía 71 años y estaba ingresado en un centro de salud desde marzo de 2019. En dicho momento cayó abruptamente a una fosa de más de tres metros de altura en un teatro de Tucumán mientras brindaba un show.

Siete meses antes de dicha presentación, estuvo en la Fiesta del Adulto Mayor de San Juan, que se llevó a cabo en el estadio cerrado Aldo Cantoni. Ese día, un 9 de agosto de 2018, Denis estuvo a cargo del cierre del evento, momento en el que brindó un espectáculo musical de primer nivel, con sus mayores éxitos, ante miles de personas.

Al finalizar su repertorio, le dio un mensaje a los presentes: "Estoy muy feliz porque creo que son todas más chiquitas que yo. Les mando un beso muy grande y me alegro que nos tengamos en cuenta". El reconocido cantante continuó hablándole al público pero, hoy tras su fallecimiento, con una infortunada frase.

"En este estado duro dos o tres temas y después me caigo, no mentira, nunca me caí. Un beso grande, los quiero mucho, gracias San Juan", expresó. Increíblemente a los meses ocurrió el episodio que lo llevó a la muerte: Sergio Denis brindaba un show y tras una distracción cayó del escenario. Tras 14 meses internado, falleció.

