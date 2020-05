¡Encendida! Mónica Farro se masajeó en corpiño y bombacha

View this post on Instagram

Si no aguantas mu00e1s estar encerrad@ y necesitas ocuparte de tu cuerpo.. te recomiendo u0117sta maquinita de @mi_spa_en_la_maleta yo sigo cuidu00e1ndo mi cuerpo en casa ud83dude0d Reduce, modela y tonifica. Ideal para cuidarse en cuarentena ud83dudc4c Escribile a Ceci de @mi_spa_en_la_maleta que los va a asesorar ud83dudc44ud83dudc44ud83dudc44