El reclamo sexual de Jimena Barón al Presidente

La cuarentena de Jimena Barón se vuelve cada vez más insoportable. Sola y aburrida porque su hijo Morrison está en casa de su padre Daniel Osvaldo, La Cobra no hace otra cosa que entrenar, comer sano y, desde hace unos días, tomar vino.

Este sábado pasado, la cantante sorprendió a sus seguidores en las redes sociales, al simular llamar al presidente Alberto Fernández para preguntarle sobre la duración del aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus porque la falta de sexo en su vida ya la está perjudicando seriamente.

Usando un divertido filtro de Instagram, la intérprete de “Dos Corazones” dijo: "Hola, ¿Alberto? Lo sé, es un segundito nada más. Te quería consultar... ahora viene mi cumple, el 24 de mayo. Yo sé que no nos van a largar y es lógico, te banco... por supuesto, nos están cuidando", comenzó diciendo Jimena.

Luego agregó: "Tengo que parar de hacer gimnasia, Alberto, porque empecé con Fausto y ahora también hago con una española, hago todo el día gimnasia. Estoy brotada. Estoy brotada hasta las tetas, y en mi vida me broté las tetas. Es salud. Necesitamos, varios, un plan para poder coger los que estamos solos, los que estamos solteros... ¡Necesitamos coger!", rogó cantante.

"Hay gente que por esto está tomando malas decisiones, que está mensajeando a sus ex, que se está haciendo budista, que quiere adoptar un perro. ¡No! ¡Quiere coger! Perdóname...", declaró desesperada.

La actuación de la actriz denoto que la respuesta del Presidente no fue la esperada y dijo: "No... no per... no, si inclus... está perfecto. No es prioridad. Seguiremos esperando, se entiende perfecto, Alberto. Gracias", concluyó la madre de Momo.

Esta no es la primera oportunidad que tiene J Mena para expresar su necesidad de sexo. Semanas atrás dijo sin dar demasiadas vueltas: “Estoy re caliente… Está buenísimo que nos hagamos los espirituales y los cultos en la cuarentena, pero va a terminar esto en algún momento y estaría bueno ir organizando coger (...) Estoy re caliente", dijo seriamente.