El topless de Calu Rivero en París

u2800 The freedom to push the limits empowers me. The possibility of thinking about a different reality makes me feel part, confused, and composted in one thing between what happens, nature, humanity, and culture.u2800 .u2800 .u2800 u2800 La libertad de correr los liu0301mites me empodera. La posibilidad de pensar una realidad diferente hace que me sienta parte, confundida y compostada en una sola cosa entre entorno, naturaleza, humanidad y cultura.u2800 .u2800 .u2800 Gracias @iammarcoribeiro @naguelrivero @polisview .u2800 u2800 . u2800 u2800 @carcymagazine #Paris before #blackout #2020 #compostourdignity #compostyourbody #performanceart #art