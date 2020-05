Luisana Lopilato la rompió imitando a Jennifer Lopez

La actriz Luisana Lopilato pasa los días de cuarentena junto a su familia en la ciudad de Vancouver, Canadá. Allí la rubia trata de poner un poco de creatividad para divertirse con ideas diferentes cada día para derrotar la monotonía y compartir momentos especiales con los millones de seguidores que tiene en las redes sociales.

En esta oportunidad, Luisana se animó a imitar el look de una belleza latina: Jennifer Lopez o JLo, como se la conoce artísticamente. La actriz que interpretó a Paola Argento en "Casados con hijos" copió uno de los pinados característicos de la diva del Bronx, y también se enfundó en un body muy sugestivo.

"¡ME VESTÍ A LO @jlo 🙈. ¿Les gustaría ser Jennifer Lopez por un día? o ¿Paola Argento? 😝 me escriben? Los leo!! Do you like my @jlo style ?? !! 😂🙈", fue el mensaje que posteó en su cuenta de Instagram para que sus seguidores disfrutaran de su gran belleza.

Además, este lunes la esposa de Michael Bublé se encuentra cumpliendo un año más de vida. Por lo cual compartió otro posteo para celebrar su cumpleaños, en el mismo se la puede observar sonriendo bella y radiante con una estrellita encendida en su mano.