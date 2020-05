“Mühlberger me hacía tomar pis de mujeres"

Luego de la detención del médico Rubén Mühlberger por recibir pacientes en su clínica sin autorización, tener su matrícula vencida y medicación de años anteriores, se le sumó una nueva imputación por presunto “abandono de persona con consecuencia de muerte”.

En el programa de El Trece, “Nosotros a la mañana” presentaron el caso de Claudia Krumps, una mujer trans que aseguró haber realizado un tratamiento en el que debía tomar orina femenina.

En comunicación con el Pollo Álvarez, la paciente comentó: “Me hacía un tratamiento de hormonización. Yo soy transexual, me decía que me hacía un proceso de hormonización natural. Me hacían orinoterapia, me hacían tomar pis de mujeres que ya no menstrúan. Cuando me enteré que estaba tomando pis fui a reclamar”, contó Claudia.

“Me pareció un asco y me derivaron a la segunda jefa de la clínica. Fue la última conversación que tuve porque le mostré mi enojo, les dije que los iba a denunciar, que me tendrían que haber dicho qué me estaban dando”, relató, sobre el procedimiento que hizo en el año 2012 y por el que pagó 10 mil dólares.

“Era un tratamiento de feminización. Me di cuenta lo que me daba porque olí los frascos. Abrí la heladera y tenía mucho olor a pis. Fui a hablar con Daniela Mühlberger, la hermana del doctor, le dije ‘esto tiene olor a pis’ y me respondió ‘claro, boluda, es la orina de mujeres grandes que no menstrúan’”, recordó la mujer indignada.