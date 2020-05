Triste final: Se conoció la causa de muerte de la gemela de Mirtha Legrand

Son días complicados para Mirtha Legrand que luego de que su familia confirmara que la diva de los almuerzos está pasando una gran depresión por el encierro producto del coronavirus y el consecuente alejamiento de su familia, este 1 de mayo se sumó la trágica noticia del fallecimiento de su hermana gemela Goldie.

A los 93 años de edad, Silvia Legrand gozaba de buena salud y, su muerte sorprendió a todos porque no había enfermedad o antecedentes médicos que presagiaran el final menos pensado.

Según su supo sobre cómo falleció la gemela de Mirtha, el productor Carlos Rottemberg relató que Goldie mantuvo una comunicación telefónica con su hermana Mirtha unos minutos antes de dormir una siesta de la que nunca despertó.

“Estoy en casa de Mirtha junto a su hija Marcela y su nieto Nacho, acompañándola en este momento que tomó a la familia de sorpresa, porque no había ningún indicio de este desenlace”, contó el productor.

Hermanas muy unidas, las Legrand se veían con mucha frecuencia excepto en esta oportunidad a causa de la cuarentena obligatoria.

Rottemberg fue quien dio la noticia del deceso de Goldie y descartó que la muerte se produjo por el coronavirus: “Goldy se acostó a dormir la siesta. Más tarde, la persona que la asistía se sorprendió al ver que no se levantaba. Y cuando la fue a ver la encontró muerta“, detalló.

La noticia impactó en el mundo del espectáculo y Susana Giménez dijo al respecto: “No existen personas así en el mundo, era muy cálida. Por eso Dios la premió con una muerte así, se acostó y no sintió nada”, detalló.

Acerca del actual estado de Mirtha Legrand, Susana comentó: “Lo peor fue cuando me enteré, me llamó la Chiqui y yo empecé a gritar como loca y ella también y yo tenía miedo que le haga mal. Ella me decía: me va a hacer mal, me va a hacer mal”.

Sobre la salud de la madre de Marcela Tinayre, Rottember informó que “está entera” pero que, lamentablemente no podrá asistir al entierro de su hermana por la pandemia y por pertenecer a un grupo de riesgo.