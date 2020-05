Conocida periodista relató el grave acoso que sufrió de un delivery

La periodista de Telefe, Melina Fleiderman, relató a través de su cuenta de Twitter el acoso que sufrió por parte de un delivery. "Quiero denunciar una situación que viví anoche y estoy segura que vas a poder ponerte en mi lugar. Además, quiero saber si le pasó a alguien más. Como toda situación adonde una se siente acosada sirve, al compartirla, para desnaturalizarla. (Les cuento)", comenzó su relato.

"Por medio de la famosa aplicación de pedidos de comida a domicilio encargué empanadas. La comida llegó sin problemas. Después de las 23.30 hrs, rato largo después de cenar, ya estaba acostada y sonó mi wapp. La notificación del mensaje era de un tal R. (a quien no conocía ni tenía agendado) Me llamó la atención, particularmente por el horario, casi de medianoche y porque su mensaje decía: 'Hola Melina ...' No respondí, ya que insisto, no conocía a la persona", agregó.

Luego, la ex C5N sigió ampliando la lamentable situación por la que tuvo que atravesar: "En resumidas cuentas y ahorrando detalles. El chico del delivery se agendó mi número, me llamó por mi nombre, me escribió de manera totalmente desubicada para decirme la impresion que le había causado físicamente y que por ese motivo quería comenzar una charla conmigo. No sólo me incomodó, sino que me pareció una situación insegura y de mucha vulnerabilidad. La persona, que por la aplicación tiene acceso a mi dirección, mi piso, mi nombre y mi celular, lo uso indiscriminadamente para levantarme".

Para finalizar su relato, Melina dijo que desde la famosa aplicación que realiza deliverys no obtuvo ninguna respuesta después de denunciar el acoso sufrido. La panelista manifestó que "Lo que me parece grave también. Por omisión estan avalando que sujetos desubicados se manejen como quieren. Y me da bronca porque valoro mucho a quienes,con respeto, hacen este trabajo de altisimo riesgo. Nadie tiene derecho a valerse de tus datos para insinuarse. Es acoso y punto".