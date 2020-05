¡Terrible! Nazarena Vélez reconoció su adicción a las anfetaminas

Fanática de las redes sociales, Nazarena Vélez aprovechó este medio de comunicación con sus seguidores y contó un triste periodo de su vida en los comienzos de su carrera.

Noticias Relacionadas Nazarena Vélez y las fotos más calientes de su carrera

"Yo durante muchos años fui adicta a las anfetaminas; me odiaba y odiaba mi cuerpo. No sabía que eran drogas tan fuertes, están comparadas con la cocaína... que mamurri , te podes cagar muriendo. Me podría haber muerto durante más de 10 años. No estuvo bueno, no la pasa bien, la pase con el orto", comenzó la actriz contando en su vivo de Instagram.

Con la idea de generar conciencia entre sus seguidores, la actriz continuó: "Todo esto no va para victimizarme pero soy una infeliz, una estúpida que no se quería como era... En mi adolescencia era grandota y muy culona; me decían que baje cuatro kilos al menos. Cuando arranqué con las publicidades a los 14 años, que era muy pendeja, empecé con mis trastornos. Sólo me guiaba por el triunfo y lo que me decían, yo quería quedar".

"Cuando fui a una de las publicidades me dijeron que estaba un poco gordita. Yo siempre fui muy alta, media un metro setenta y dos y pesaba 50 kilos y me decian 'gordita'. Bueno, claro, como haces con eso? sabiendo que sos una piba normal. Me decían que de un día para el otro tenia que bajar 4 kilos. Ponele que era de un miércoles al lunes que tenía que lograrlo. Me decían quedaste vos pero tenes que bajar sí o sí y yo cometí muchas torpezas, estupideces", recordó indignada.

"Tomé laxantes y diuréticos, cosa que me arruinó para siempre. Nunca más pude ir al baño como una persona normal y eso me cagó para toda la vida. Acostumbré a mi organismo a algo que no es natural a través de químicos. Y lo mismo por 10 años con las anfetaminas".

“En esa época una amiga me dijo 'yo tengo unas pastillas que son geniales' pero te dejan un poco seca la boca", dijo y recordó: "¿Solo seca la boca? chicos no saben lo que son esas pastillas. Si te seca la boca, la lengua, te saca el hambre, si tenés ganas de devolver, no son naturales. Lamento decirte que vayas a tirarlas al tacho de basura. Siempre fui consciente que eran malísimas, pero las seguía tomando y me llevo 10 años dejarlas porque me encantaban los resultados que daban".

"Empezás a adelgazar porque te sentís re mal. Vomitas, no comés, etc. Yo en mi caso temblaba y la gente lo notaba y yo decía que eran los nervios, no quería decir que me estaba dando con altas pastillas. Si te está pasando esto es muy difícil cortarlo. Ojalá que viendo este video sepas que te podes morir y entonces vayas y te animes a tirar todo en un tacho” culminó la actriz dejando atrás un tortuoso momento de su vida.