Alejandra Maglietti confirmó los montos prometidos por la “maquinita para el rostro”

Esta semana, luego de la detención del médico Rubén Mühlberger, también se conoció la estafa piramidal de la marca NuSkin a través de la comercialización de una máquina de masajes para el rostro.

En este supuesto fraude, aparecieron involucrados los nombres de muchas figuras del ambiente entre modelos, actrices, bailarinas y conductoras de televisión.

Muchas de las señaladas, salieron a defender el producto pero fue la modelo Alejandra Maglietti quien, en “Arriba Argentinos” (El Trece) contó que en 2015 fue convocada por la empresa para que lo promocione en Instagram.

La panelista de “Bendita” (El Nueve) comentó que no accedió a la propuesta porque algo no le cerró en la propuesta de NuSkin: "Yo no llegué a cobrar ninguna comisión porque ni bien entré y me enteré cómo era el sistema decidí no hacerlo. Me hizo ruido, me puse a investigar en Google y las cosas que vi no me gustaron. Entonces, nunca lo hice. Sin embargo, creo que las comisiones se van pagando a medida que uno va subiendo en la pirámide, a la medida que uno va incluyendo a más personas, uno va teniendo mayores comisiones. Por lo tanto, es tentador", comentó la rubia.

Luego Maglietti se refirió a la suma que la empresa prometía por las ventas: "La empresa buscó este tipo de perfiles sabiendo la llegada que tenían, las miles de personas que las siguen (en las redes). El fin era buscar a alguien que tuviera llegada masiva. Pero a mí, el lado B me lo contaron una vez que estaba adentro. Hay una estrategia de venta de la empresa de no contarte todo. A mí me han dicho cifras grandes (de dinero) cuando trataron de hacerme ingresar. Cinco años atrás, me hablaban de 55 mil dólares por mes, más viajes", concluyó Maglietti.