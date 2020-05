Natalie Weber lapidaria con la china Suarez

La modelo se sumó al ataque de Cinthia Fernández por el conflicto de Nuskin. La china Suárez sólo quiso aclarar que no formaba parte del negocio.

El escándalo por la venta de la máquina facial llegó lejísimos. La justicia avanzó en una causa por publicidad fraudulenta y en la farándula dividió las aguas entre aquellas famosas que lo promocionan y las que no.

China Suárez fue una de las figuras del espectáculo que se despegó del conflicto, cuando aclaró en un tuit que no quería vender ni promocionar ningún aparato facial. Sus dichos no le cayeron bien a Cinthia Fernández, que salió a atacarla por otras marcas que sí representa la actriz ni a Natalie Weber, que se metió directamente con el pasado amoroso.

Una seguidora le escribió en Instagram que ella no le llegaba "ni ahí" a la China Suárez, y la novia de Mauro Zárate respondió con todo: "No cierro los comentarios bebita, gracias a Dios que no llego a la China, no me co.. .marido ajeno, ni rompo familias".