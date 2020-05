Marcela Tauro habló de Jorge Rial luego de escándalo en vivo

Luego de varios días de especulaciones sobre la decisión que tomaría Marcela Tauro luego de haber discutido al aire con Jorge Rial en el programa “Intrusos” (América), finalmente la periodista se refirió al asunto y habló de su colega.

En medio del escándalo del doctor Rubén Mühlberger y las denuncias de sus ex empleados, Tauro y Rial se cruzaron, en vivo, por una supuesta información que tenía la panelista del entrevistado, Juan Roccabruna, ex empleado del médico de los famosos.

Cuestionando la fuente de la información, Jorge Rial desacreditó en vivo a su compañera y, a partir de ahí los rumores de renuncia y la ausencia de Tauro en el piso acrecentaron la versión del fin de la amistad entre los dos profesionales.

Consultada por el portal Ciudad Marcela Tauro dijo: "Yo no hablé con nadie, no tengo nada para decir. No hablé con nadie aún, te repito. Nadie me ofreció nada porque aún no me reuní con nadie. Tiran cosas...", dijo la periodista y luego agregó: "Trabajé con Jorge 17 años... Jamás diría que la relación está rota. Porque si bien era conocida cuando empecé, hoy soy quien soy también gracias a él y al lugar que me dio".

"Yo no hablaré mal de Jorge porque me dio también un lugar importante en el programa y me dejó ser. Lo juro", concluyó la panelista.