El video en tanga de Jesica Cirio que rompió las redes

View this post on Instagram

Para mi nunca fue una moda, sino un estilo de vida ud83dudcaaud83cudffc Hace au00f1os que comparto mis tips con ustedes y siempre les dije que, mu00e1s allu00e1 de un buen entrenamiento, la nutriciu00f3n es clave para ver resultados. Me atrevo a decir que en un 70%! Por eso, despuu00e9s de entrenar sumo @ampkprotein para alcanzar la cantidad de proteu00edna diaria ideal recomendada por mi nutriud83dudcaaud83cudffc Me ayuda a aumentar masa muscular y a reducir grasa en conjunto con mi plan de comidas. Es de origen vegetal y sabor chocolate, demasiado rica!!! ud83cudf6b Tambieu0301n aporta minerales quelatados @quelatok para mejorar el pelo, la piel y las unu0303as! u2728 Podes pedirla en farmacias de todo el pais y en @nutrisuplear con mi descuento usando el cou0301digo JESI ud83dudc49ud83cudffcSiempre consulta con tu mu00e9dico o nutricionista antes de consumirla!