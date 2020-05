´Estoy para el ort…´ Laurita Fernández a un mes de su separación

View this post on Instagram

Un cambio asiu0301 de radical va a tener mi habitaciou0301n u2764ufe0f Quiero hacer cambios y renovar energiu0301asu2728! Las chicas de @paulettestudio me van a ayudar a renovar toooodo como en esos programas que arreglan las casasu2764ufe0f! Me estau0301n asesorando on line, y me la paseu0301 tomando medidas y poniendo cintas para hacerme la idea de cou0301mo quedariu0301an cuadros, respaldo de cama (se fue en la divisiou0301n de bienes ud83dude02, cabe aclarar que no era mio), cortinas, deco,muebles y etc... Estoy muuuuy entusiasmada y contenta de haberlas conocido porque entienden perfecto la onda que quiero! Les recomiendo que las sigan porque llegan a todo el ud83cudde6ud83cuddf7y son hermosas las cosas que hacenud83dude0d! Empeceu0301 de a poco, mejorando un poco el balcou0301n y ahora voy por todoud83dude02ud83dude02ud83dude02 . . La cuarentena me hizo querer darle mas bola y carinu0303o a la casa, Les paso tambieu0301n a ustedes de querer cambiar adornos, muebles o cosas de lugar estos meses?ud83euddd0